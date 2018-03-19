Фан-рух Саакашвілі у Тернополі провів малолюдну акцію

19/03/2018 Розмір тексту:

Незважаючи на масово розклеєні по місту афіші 18 березня біля пам’ятника Івану Франку зібралося кілька десятків осіб.

Очевидно, що тернополяни наразі не сприймають радикальні лозунги, до яких закликає партія колишніх грузинських реформаторів.

Модераторами зібрання в недільний морозний день стали новий лідер Руху нових сил на Тернопільщині Петро Мокрій та ветеран місцевої політичної “клумби” Василь Фіалка.

Для першого, який очолює одну з підприємницьких громадських спілок, це був публічний дебют в якості місцевого лідера РНС. І хоч людей було справді мало, але це хоч “щось” у порівнянні з попереднім молодим керівником фан-клубу, чия активність вимірювалася поширенням фото лідера (чи з лідером) у соцмережах.

Очевидно, що нова команда міхомайдану у Тернополі – це значно старші і значно досвідченіші у всіх відношеннях кадри.

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