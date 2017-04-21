“Файне місто” оголосило 50% учасників цьогорічного фестивалю
Музичний фестиваль ФАЙНЕ МІСТО 2017, який відбудеться 20-23 липня біля Тернополя, оголосив 50% учасників. У списку хедлайнери світового масштабу, українські та іноземні артисти.
На фестивалі концерти під відкритим небом пройдуть на 6-ти сценах одночасно.
Хедлайнери
Справжнім подарунком для фестивальників усієї країни стали імена хедлайнерів музичного фестивалю Guano Apes (Німеччина), Poets of the Fall (Фінляндія) та Zardonic (Венесуела).
– Guano Apes – легендарний німецький гурт на чолі з епатажною фронт вумен Сандрою Насіч. Їх дебютний сингл «Open Your Eyes» потрапив в десятку найкращих хітів Німеччини. Другий сингл «Lord of the Boards» зробив їх альбом платиновим у Німеччині та золотим в інших країнах Європи.
– Фінські рокери Poets of the Fall – один з найуспішніших фінських гуртів, які оспівують у своїх піснях романтизм мовою софт-року, інді-року та пост-гранжу. Їх альбоми роками входять в офіційний чарт Фінляндії, а диски за дуже короткий час стають «золотими» та навіть «платиновими».
– Zardonic, який відомий також як Федеріко Агреда – венесуельський клавішник, DJ, музикант, продюсер, відомий своїми музичними проектами в жанрах drum and bass,dark ambient, black metal і minimal techno.
Хто буде четвертим хедлайнером? Організатори тримають цю інформацію у секреті і обіцяють порадувати фестивальників вже зовсім скоро.
MAIN STAGE:
– GUANO APES (Німеччина)
– POETS OF THE FALL (Фінляндія)
– Zardonic (Венесуела)
– Eskimo Callboy (Німеччина)
– Ляпис 98 (Білорусь)
– Брати Гадюкіни
– Друга Ріка
– ТНМК
– Антитіла
– Элизиум (Росія)
– Тараканы! (Росія)
– Le Basour (Італія)
– Heretic’s Dream (Великобританія – Італія)
– Detach
– Без Обмежень
– The Hypnotunez
DARK STAGE
– Korpiklaani (Фінляндія)
– Betraying The Martyrs (Франція)
– Rage (Німеччина)
– Annisokay (Німеччина)
– Порнофильмы (Росія)
– Sunset Trail (Чехія)
– Space Of Variations
– Jinjer
– Веремій
– 1914
– Dysphoria
– Aghiazmа
– New Disorder (Італія)
– Septa
– O’Hamsters
LIGHT STAGE
– Brutto акустика (Білорусь – Україна)
– Bloom Twins (Великобританія)
– On-The-Go (Росія)
– I am waiting for you last summer (Росія)
– Рэспубліка Паліна (Білорусь)
– Табула Раса
– Один в каное
– DaKooka
– Artbrother (Швеція)
– Пісні Наших Днів / ПНД
– Kadnay
AMPHITEATRE (література):
– Андрій Любка
– Макс Кідрук
UFO STAGE
– DJ Tapolsky
REGGAE STAGE:
– Raggasapiens
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