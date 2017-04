“Файне місто” оголосило 50% учасників цьогорічного фестивалю

21/04/2017 Розмір тексту:

Музичний фестиваль ФАЙНЕ МІСТО 2017, який відбудеться 20-23 липня біля Тернополя, оголосив 50% учасників. У списку хедлайнери світового масштабу, українські та іноземні артисти.

На фестивалі концерти під відкритим небом пройдуть на 6-ти сценах одночасно.

Хедлайнери

Справжнім подарунком для фестивальників усієї країни стали імена хедлайнерів музичного фестивалю Guano Apes (Німеччина), Poets of the Fall (Фінляндія) та Zardonic (Венесуела).

– Guano Apes – легендарний німецький гурт на чолі з епатажною фронт вумен Сандрою Насіч. Їх дебютний сингл «Open Your Eyes» потрапив в десятку найкращих хітів Німеччини. Другий сингл «Lord of the Boards» зробив їх альбом платиновим у Німеччині та золотим в інших країнах Європи.

– Фінські рокери Poets of the Fall – один з найуспішніших фінських гуртів, які оспівують у своїх піснях романтизм мовою софт-року, інді-року та пост-гранжу. Їх альбоми роками входять в офіційний чарт Фінляндії, а диски за дуже короткий час стають «золотими» та навіть «платиновими».

– Zardonic, який відомий також як Федеріко Агреда – венесуельський клавішник, DJ, музикант, продюсер, відомий своїми музичними проектами в жанрах drum and bass,dark ambient, black metal і minimal techno.

Хто буде четвертим хедлайнером? Організатори тримають цю інформацію у секреті і обіцяють порадувати фестивальників вже зовсім скоро.

MAIN STAGE:

– GUANO APES (Німеччина)

– POETS OF THE FALL (Фінляндія)

– Zardonic (Венесуела)

– Eskimo Callboy (Німеччина)

– Ляпис 98 (Білорусь)

– Брати Гадюкіни

– Друга Ріка

– ТНМК

– Антитіла

– Элизиум (Росія)

– Тараканы! (Росія)

– Le Basour (Італія)

– Heretic’s Dream (Великобританія – Італія)

– Detach

– Без Обмежень

– The Hypnotunez

DARK STAGE

– Korpiklaani (Фінляндія)

– Betraying The Martyrs (Франція)

– Rage (Німеччина)

– Annisokay (Німеччина)

– Порнофильмы (Росія)

– Sunset Trail (Чехія)

– Space Of Variations

– Jinjer

– Веремій

– 1914

– Dysphoria

– Aghiazmа

– New Disorder (Італія)

– Septa

– O’Hamsters

LIGHT STAGE

– Brutto акустика (Білорусь – Україна)

– Bloom Twins (Великобританія)

– On-The-Go (Росія)

– I am waiting for you last summer (Росія)

– Рэспубліка Паліна (Білорусь)

– Табула Раса

– Один в каное

– DaKooka

– Artbrother (Швеція)

– Пісні Наших Днів / ПНД

– Kadnay

AMPHITEATRE (література):

– Андрій Любка

– Макс Кідрук

UFO STAGE

– DJ Tapolsky

REGGAE STAGE:

– Raggasapiens