Фахівці не рекомендують купатися у тернопільському ставі

16/06/2017 Розмір тексту:

Лабораторний контроль води з Тернопільського ставу за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками щомісячно, з травня до жовтня, проводять спеціалісти Тернопільського міського відділу Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України». Перевіряють воду не тільки на офіційному Тернопільському міському пляжі, що в парку «Загребелля», а й у місцях стихійного відпочинку – у водоймі гідропарку «Топільче» (моржатник) та в районі «Циганки».

– За результатами досліджень взірців води, відібраних спеціалістами Тернопільського міського відділу Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» з Тернопільського ставу в районі міського пляжу 31 травня 2017 року, встановлено, що вода відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, – повідомила Галина Баран, лікар з комунальної гігієни відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Тернопільського міського відділу ДУ «ТОЛЦМОЗ України». – Щодо якості води на «Циганці» і так званому «моржатнику», які не є офіційними пляжами, але користуються популярністю у людей, то там є перевищення нормативного значення за мікробіологічними показниками. Рівень забруднення можна оцінити, як помірне забруднення. На Дальньому пляжі вода при купанні не становить загрози для здоров’я людини, оскільки патогенних мікроорганізмів таких збудників як сальмонельоз, дизентерія, золотистого стафілококу, холерного вібріону у воді Тернопільського ставу не виявлено. Проте купатися в ньому не рекомендуємо. У попередні роки також у травні показники по воді були в нормі, а пізніше ситуація змінювалася на гірше. Ці зміни можуть бути пов’язані з різними факторами. Одна із ймовірних причин – висока температура повітря, інша – фекалії, оскільки у воду в ставі все-таки потрапляють забруднені побутові стоки. Можливо, це пов’язано з весняним підживленням городів прибережної зони річки Серет, негерметичністю септиків приватного сектору, нерегулярним вивезенням з них стоків, які можуть потрапляти у воду Тернопільського ставу.

При купані в Тернопільському ставі лікарі міського відділу лабораторного центру також радять бути уважним: уникати травм, не заходити в воду при наявності подряпин, порізів, не допускати потрапляння води на слизові оболонки: до рота, носа, в очі. А після повернення додому обов’язково прийняти ванну або душ.

Ольга Трач