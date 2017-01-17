Евакуація чи примусове вивезення? Мешканці Тернопільщини масово виїжджають у Польщу

17/01/2017 Розмір тексту:

Українці масово виїжджають до Польщі. Автобуси в західному напрямку переповнені.

Про це пишуть очевидці в соцмережах, повідомляє сайт 0352.ua.

«Побачив у Львові на вокзалі, поки чекав на свою маршрутку на Київ, автобусів до 10 на Польщу за 15 хвилин. Битком набиті молоддю. Навколо біг борди і машини з розтяжками про працю в Польщі… Стояв і думав: то евакуація чи, як 70 років, тому примусове вивезення на роботу?», – пише Олександ Хлібович.

Йому пояснюють, що то реакція українців на непрофесійні дії уряду хапуг.

У Тернополі – аналогічна ситуація.

«Автобуси до Польщі заповнені не на 100%, а на 200%. вчора на 17.30 до Варшави замість одного відправили відразу два автобуси. і то ще й були приколи з двома проданими квитками на одне місце», – повідомив Василь Солтис.