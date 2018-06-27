Єпископ УПЦ МП з Тернопільщини підтримує створення помісної церкви?

27/06/2018 Розмір тексту:

25 червня в Києво-Печерській лаврі відбулась нарада архієреїв УПЦ Московського Патріархату, під час якої відбувся збір підписів проти формування Помісної Православної Церкви в Україні, незалежної від Москви.

За збереження підлеглості РПЦ проголосували лише два з трьох єпископів з Тернопільщини – очільник Тернопільської єпархії УПЦ МП митрополит Сергій та настоятель Свято-Успенської Почаївської лаври митрополит Володимир. Несподіваним демаршем відзначився ректор Почаївської семінарії єпископ Серафим, котрий відмовився засвідчити вірність «Рускому міру» підписом під спільною заявою проти автокефалії. Вочевидь, владика Серафим з власних джерел в Москві краще за інших архієреїв поінформований про реальність перспектив отримання Томосу українським православ’ям, а, відтак, вирішив про всяк-випадок зберегти за собою намолене місце в Почаївській семінарії, котра в майбутньому також перейде до помісної Української церкви.

Втім, до протесту проти Москви невдовзі може долучитись і керівник Тернопільської єпархії митрополит Сергій, адже в 1992-му владика разом з іншими архієреями УПЦ МП та нинішнім патріархом УПЦ-КП Філаретом уже підписував прохання про автокефалію українського православ’я. Тоді, як відомо, під тиском керівництва РПЦ більшість єпископів УПЦ МП свої підписи відкликали, що можуть згодом зробити і з теперішніми підписами про вірність Москві.