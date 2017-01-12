Епідеміолог розповіла, що робити, щоб не підхопити грип

12/01/2017 Розмір тексту:

«Підхопити» грип або інші респіраторні інфекції дуже легко – достатньо опинитися біля хворої людини, яка кашляє, чхає або говорить.

На жаль, у громадському транспорті та на вулиці тих, хто чхає чи кашляє можна зустріти щодня. Лікарі зазначають, що радіус зараження навколо хворої людини становить два метри. Тому хворі навіть із легкою формою грипу становлять небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів – в середньому тиждень. За симптомами грип схожий з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, але набагато небезпечніший. Він може призвести до розвитку пневмонії, яка інколи лише за 4-5 днів може завершитися смертю хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

Специфічним засобом профілактики грипу є вакцинація. Утім, її варто робити мінімум за два тижні до початку епідемії, щоб в організмі людини виробилися антитіла проти різних штамів вірусу грипу. Щепитися можна і під час епідемії, але немає гарантії, що у період коли вироблятимуться антигени, ви не заразитеся грипом. Тоді щеплення просто виявиться неефективним. До того ж, у Тернополі зараз в аптеках немає необхідної вакцини. Як можна попередити захворювання, і як його легше перенести у випадку зараження розповіла Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

– Щоб не захворіти на грип, крім проведення вакцинації проти грипу, уникайте скупчень людей, щоб зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, – каже Світлана Маціпура. – Адже деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів хвороби. Користуйтеся одноразовими масками — щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Так, маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Хвора людина повинна використовувати маску лише в одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей, не захищених масками. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам’ятати, що у будь-якому випадку маску потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться. Регулярно провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання — як у помешканні, так і в робочих приміщеннях. Повноцінно харчуйтеся, висипайтеся, уникайте перевтоми — для підвищення опірної здатності організму. Це збільшить шанси запобігти як зараження, так і важких форм хвороби та її ускладнень. Користуйтеся тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками — як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю, а також при нежиті.

Якщо все-таки уникнути зараження не вдалося, то при перших ознаках хвороби лікар радить залишатися вдома, а не йти на роботу. Те саме стосується і дітей: не ведіть їх до школи чи дитячого садочка, щоб не провокувати погіршення стану дитини і не наражати оточуючих на небезпеку, яка може виявитися смертельною для деяких з них. Хворим не йдіть до лікаря, а викликайте його додому. Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс, щоб запобігти розпорошенню інфікованих краплин слизу, які є основним джерелом зараження. Бажано робити це за допомогою одноразових серветок, які після використання одразу викидайте у смітник. Якщо Ви прикрили рот руками, їх необхідно одразу вимити з милом чи обробити дезінфікуючим гелем, інакше усі наступні дотики становитимуть небезпеку для інших. Якщо захворів хтось із сім’ї, то хворому необхідно, за можливості, виділити окрему кімнату і посуд, визначити, хто буде доглядати за ним.

Дотримання цих елементарних правил, як зазначила Світлана Маціпура, суттєво підвищує шанси уникнути небезпечного захворювання.

Ольга Трач