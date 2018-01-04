Електронний квиток: проблеми і вирішення

04/01/2018 Розмір тексту:

З 2 січня у Тернополі запровадили диференційовану систему оплати за проїзд у громадському транспорті. Власники «Соціальної карти тернополянина» та ті, хто придбав неперсоніфікований електронний гаманець оплачують проїзд по три гривні у тролейбусі і чотири у маршрутці. Пасажири, які не мають картки або електронного гаманця оплачують проїзд по 4 гривні у тролейбусі і 5 гривень у маршрутці. Стосується це і пільгових категорій населення – пенсіонерів, учасників АТО, студентів та учнів, які не виготовили соціальну карту.

Нововведення спричинило чимало проблем та нарікань пасажирів. Якщо у тролейбусах кондуктори вже давно працюють з валідаторами і навчилися ліквідовувати проблеми, які можуть виникати з цим пристроєм, то водії маршруток не всі вміють ними користуватися. Це створює незручності, як для водіїв, так і для пасажирів. До речі, у міській раді пояснили, що при несправності валідатора водій не має права здійснювати посадку нових пасажирів, а повинен довести тих, хто є у транспорті до кінцевої зупинки і замінити несправний апарат на працюючий, і тоді повертатися на маршрут. До речі, якщо водій не видав пасажиру квиток, то при контролі за це його не штрафуватимуть, штрафуватимуть тільки пасажирів за безквитковий проїзд у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду. Тому всім пасажирам варто вимагати у водія маршрутки квиток не залежно від того чи ви розраховуєтесь готівкою чи карткою.

Незважаючи на те, що про «Соціальну карту тернополянина» говорять уже декілька місяців і її отримали більше двадцяти тисяч жителів міста, не всі знають, як нею користуватися. Наприклад, для декого стало несподіванкою, що її необхідно поповнювати. Ця опція не стосується тільки пенсіонерів та інших категорій населення, які мають право на безкоштовний проїзд. В той же час соціальна картка не дає права пенсіонерам в необмеженій кількості одночасно користуватися маршрутками. Як і раніше, у маршрутці одночасно можуть їхати тільки троє пенсіонерів. Персоніфікованим електронним квитком також не можна оплатити проїзд когось із рідних. Після отримання квитка з валідатора, повторно ним можна скористатися тільки через 30 хвилин.

Ще одна проблема – це, власне, поповнення карток та неперсоніфікованих електронних квитків. По всьому місту діє тільки 19 пунктів, причому більшість з них розташовані хоча й на зупинках, але у магазинах та місцях громадського харчування, що не зовсім зручно. І тільки п’ять у газетних кіосках. Та й не у всіх пунктах можна дійсно поповнити картку. Наприклад, у кіоску на вулиці Івана Мазепи, 4 січня продавець повідомила, що їй ще не дали касового терміналу для поповнення і порадила поповнити карту в центрі міста. Стосовно цього у ТОВ «Системний зв’язок» повідомили, що не у всіх пунктах є точки поповнення. Вони поставлені там, де персонал технічно готовий поповнювати електронні квитки.

Нагадаємо, що автоматизовану систему оплати проїзду та обліку пасажирів запровадили для того, щоб вилучити з обігу у громадському транспорті готівку. У тролейбусах електронні квитки видають вже більше року, але люди розраховувалися готівкою. Планували запустити диференційовану систему оплати ще у жовтні 2017-го. Але все обмежилося демонстрацією того, як працює персоніфікований електронний квиток. Та й у тролейбусах тоді ще не були встановлені стаціонарні валідатори, а власників електронних карт було надто мало. До кінця року необхідні пристрої встановили, щоправда тільки по одному на тролейбус, та й то не у всьому електротранспорті, і роздали мобільні валідатори водіям маршруток. У грудні, навіть, маючи при собі «Файну карту», люди не поспішали користуватися нею, а оплачували проїзд готівкою. Із підвищенням тарифу, пасажирів, які почали користуватися електронними квитками стало більше, але й залишається чимало тих, хто платить готівкою, навіть, якщо це дорожче.

Відповіді на найчастіші запитання, які виникають у тернополян щодо електронного квитка та «Файної карти» можна отримати тут. Не виключено, що з часом з’являться інші проблеми або запитання. Отримати на них відповідь можна, заповнивши коротку форму.

Ольга Трач

Фото автора