Електронні квитки хочуть ввести і в маршрутках

11/01/2017 Розмір тексту:

Автоматизовану систему обліку пасажирів найближчим часом запровадять і в громадському автотранспорті.

З грудня 2016 вона вже діє у тролейбусах: тернополяни оплачують проїзд через спеціальний пристрій – валідатор. Після електротранспорту обліковуватимуть пасажирів і в маршрутках. На засіданні виконавчого комітету міської ради затвердили Примірний договір про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті Тернополя.

– Коли затверджувалося положення про оператора електронних систем в одному із пунктів було вказано, що упродовж місяця після рішення необхідно напрацювати разом з управлінням правового забезпечення примірний договір, щоб дати можливість працювати оператору електронних систем, який виграв конкурс, в плані впровадження електронного квитка у всьому громадському пасажирському транспорті – пояснив Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – Термін підготовки примірного договору виходить 14 січня, тому є необхідність прийняти його, щоб ми не повторювали всю процедуру з початку. Примірний договір ретельно опрацьовувався з переможцем конкурсу, з управлінням правового забезпечення, управлінням економіки, управлінням транспорту. В межах діючого законодавства ми максимум зробили для того, щоб можна було цього року якомога швидше впровадити електронний квиток у всьому громадському пасажирському транспорті.

Примірний договір затвердили. Але міський голова вказав, які зміни необхідно ще внести, щоб всі три сторони – міська рада-перевізники-оператор – мали однакову відповідальність один перед одним. На найближче засідання виконкому Ігор Мединський має запропонувати вже допрацьований варіант договору і його розглянуть повторно.

Ольга Трач