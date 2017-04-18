Екс-заступник прокурора Тернопільщини очолив прокуратуру Рівненщини

Як зазначається, Подубинський на цій посаді замінює Олега Соболя, якого наказом перевели у Чернівецьку область.

Юрій Луценко зазначив, що відбулася “технічна заміна”, бо Чернівецька область “нині потребує серйозної боротьби з тамтешньою мафією”.

«Ситуація там критична. Чернівецька область потребує порядку. В першу чергу, це пов’язано з контрабандою та вивозом лісу. Власне, контрабанда існує в багатьох областях, але такої відкритої я не бачив навіть на Одещині чи Харківщині. Тому я прийняв рішення відправити пана Соболя саме в Чернівці. Думаю, що всі підтвердять, що за цей час до нього не було зауважень з точки зору порядності. Впевнений, що він впорається з викликами, які йому поставить чернівецька контрабанда», – наголосив Луценко.

Генпрокурор запевнив, що на Рівненщині ситуація з незаконним видобутком врегульвана, і новий керівник прокуратури працюватиме над цим надалі.

«Новий керівник Рівненської обласної прокуратури вольовий, я знаю як він працює. На Рівненщині нині врегульована ситуація із видобутком бурштину. Новий керівник працюватиме й надалі в цьому напрямку», – зазначив Луценко.

Нагадаємо, Олег Соболь був призначений прокурором Рівненської області в липні 2016 року. Він замінив Анатолія Ковальчука, якого звільнили через причетність правоохоронців Рівненщини до незаконного видобутку бурштину. Тоді були затримані п’ятеро учасників схеми незаконного видобутку та реалізації бурштину. Серед затриманих – заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик.

В цей же час Подубинський був призначений першим заступником прокурора Львівської області. З березня 2014 року він очолював прокуратуру Херсонської області, а в квітні 2015 його призначили першим заступником прокурора Тернопільської області, пише Тиждень.ua.

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