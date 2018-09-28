Екс-регіонал Хоптян знов об’явився на Тернопільщині?

28/09/2018 Розмір тексту:

Колишній голова Тернопільської ОДА, головний “регіонал” області часів Януковича Валентин Хоптян разом з дружиною знов “об’явився” на Тернопільщині. Колишній комсомолець їздить районами і підбирає актив для нового проросійського проекту – політичної партії “Розумна сила”.

Про це у соцмережі повідомив Дмитро Юрченко.

“ПП «Розумна Сила», утворена кремлівськими політтехнологами, дала старт агітаційній кампанії за припинення війни на Донбасі, розпочату самою Росією.

«Чому підконтрольний РФ?» – судіть самі. Лідер партії Олександр Соловйов, минулого тижня особисто їздив на територію Луганської області, яка перебуває під контролем маріонеток Кремля для підписання Декларації про мир! І, о чудо, він не був затриманий МДБ-шними псами. При цьому, спокійно підписав Декларацію, цинічно називаючи себе «політиком миру» та розпочинає Хрестовий похід територію України з вимогами припинити бойові дії та встановити мир. У своїй статті, розміщеній на офіційному сайті політ сили уникає терміну «війна», називаючи її військовим конфліктом.

Зрозуміло, що Олександр Соловйов не зможе об’їхати усю Україну, побувати у 24 обласних, м. Сімферополі та 480 районних центрах. Йому на допомогу прийшли вірні «регіоналівські» васали. В Тернопільській патріотичній області, не цураючись російських кривавих коштів, цим питанням займається подружжя Хоптянів (екс-голова ОДА, член ГО «За тверезе життя» Валентин та екс-голова Гусятинської райради (обрана з 7 спроби) – Надія). Хоптяни роз’їжджають областю, налагоджуючи втрачені зв’язки серед колишньої команди Віктора Януковича, обіцяючи солодке життя без конфлікту, мріючи знову заскочити у владний корабель. Цікаво, хто з колишніх «регіоналівських» районних активістів підпишеться? Час покаже…”.