Екс-президент Грузії сфотографувався на березі Дністра. ФОТО

10/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Вчора, 9 березня, на Тернопільщині перебував колишній президент Грузії, та колишній керівник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі.

Він мав зустріч з активістами, які виступають проти будівництва каскаду ГЕС на Дністрі та навіть зробив фото на березі річки.

Світлину розмістив у соціальних мережах тернопільський мандрівник Борис Гора. 

Джерело: Галас

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
11 / 0,328 / 9.49m