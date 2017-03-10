Екс-президент Грузії сфотографувався на березі Дністра. ФОТО

10/03/2017 Розмір тексту:

Вчора, 9 березня, на Тернопільщині перебував колишній президент Грузії, та колишній керівник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі.

Він мав зустріч з активістами, які виступають проти будівництва каскаду ГЕС на Дністрі та навіть зробив фото на березі річки.

Світлину розмістив у соціальних мережах тернопільський мандрівник Борис Гора.

Джерело: Галас