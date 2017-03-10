Екс-президент Грузії сфотографувався на березі Дністра. ФОТО
10/03/2017 0
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Вчора, 9 березня, на Тернопільщині перебував колишній президент Грузії, та колишній керівник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі.
Він мав зустріч з активістами, які виступають проти будівництва каскаду ГЕС на Дністрі та навіть зробив фото на березі річки.
Світлину розмістив у соціальних мережах тернопільський мандрівник Борис Гора.
Джерело: Галас
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