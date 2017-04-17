Екс-президент Грузії на свята побував на Тернопільщині

17/04/2017 0
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На другий день Великодніх свят екс-Президент Грузії побував меморіальному музеї УПА в урочищі Гурби, що знаходиться на межі Рівненської і Тернопільської областей.

“Дуже мало народів світу мають таку героїчну історії, – ділиться своїми враженнями у Facebook Міхеїл Саакашвілі. Мені розповіли, що серед воїнів УПА було багато грузинів”.

Нагадаємо, що Саакашвілі в останні роки став українським політиком і після відставки з посади голови Одеської ОДА створив політичний “Рух нових сил”, повідомляє Галас.

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