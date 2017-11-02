Екс-посадовця з Тернопільщини підозрюють у розкраданні 7,5 мільйонів гривень. ВІДЕО

01/11/2017 Розмір тексту:

Владислава Каськіва екстрадували. Колишній нардеп та екс-голова державного агентства з інвестицій, затриманий. Його підозрюють у розкраданні державних коштів на суму 7,5 мільйонів гривень.

Рік тому влада Панами вже затримувала Каськіва, але він вніс заставу. Наразі Владислав Каськів знову в Україні і, як стверджує, з Панами його перевезли ” за добровільною згодою”, повідомляє 24 Канал.

2005 рік, Помаранчева революція. Тоді Владислав Каськів стає радником президента України Віктора Ющенка. “Сьогодні дуже часто говорять: Янукович – політична сила, а інші там клоуни. Вже всі забули, ще недавно їх називали не Януковичами, а бандюковичами, всі вони повинні сидіти у в’язниці”, – заявив екс-голова Державного агентства з інвестицій Владислав Каськів.

Через 5 років він вже стоїть поруч з новим президентом Віктором Януковичем і обіймає посаду глави Державного агентства з інвестицій. Тоді він і почав реалізовувати свої нові проекти. Одразу після “Євро-2012” українські чиновники вирішили позмагатися за право проводити зимову олімпіаду 2022 року у Карпатах. Держагентство з інвестицій вирішило відбудувати новий гірськолижний курорт. Як з’ясувалося згодом, землі, на яких хотіли побудувати курорт, належали двоюрідному брату Владислава – Олександру Матьковському. Схема була така: відбудовуємо курорт за державні гроші, прибуток віддаємо власнику землі. Але проект заморозили, курорт не побудували, а сотні мільйонів гривень, які були виділені, зникли.

Другий проект, який так само залишився примарою – повітряний експрес. Він повинен був курсувати між Борисполем та Києвом. Проект обійшовся українцям у 372 мільйони гривень, але будівництво так і не розпочалося, а землі купували за великі гроші.

Ще одна примарна інвестиція – проект під назвою “Якісна вода”. Владислав Каськів хотів подбати про українців і вирішити питання про доставку чистої питної води у великі міста. Більше 100 мільйонів бюджетних коштів так само “змило”.

У 2014 році правоохоронцям вдалося відстежити, куди ж йдуть гроші. Виявилось, у латвійські банки. Владиславу Каськіву оголосили про підозру у розкраданні державних коштів в розмірі 7,5 мільйони гривень. Він втік. Його вдалося знайти і затримати у місті Панама.

Панамський суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді застави в сумі 600 тисяч доларів. Він вніс ці кошти і подав клопотання про політичний притулок. Але Владиславу Каськіву відмовили, а через рік екстрадували на Батьківщину. Наразі Генеральна прокуратура вже звернулася до Печерського суду, вимагаючи обрати для Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді арешту. Однак суд вирішив відпустити його під заставу 160 тисяч гривень.

Врахувавши даний факт, а також наявність п’ятьох неповнолітніх дітей, Печерський районний суд ухвалив рішення “застосувати щодо підозрюваного Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах 2-місячного терміну досудового розслідування. Обрати підозрюваному Каськіву альтернативний захід у вигляді застави”,

– зазначила речник Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

Сам Каськів себе винним не вважає. Заявив, що ніякої екстрадиції не було. Мовляв, він за добровільною згодою прилетів в Україну, бо йому гарантували, що ніяких додаткових підозр не висуватимуть. Каже, у суді готовий доводити свою правоту.