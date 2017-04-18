Екс-помічниця нардепа з Тернопільщини стала головним люстратором
18/04/2017 0
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28-річна Анастасія Задорожна почала виконувати обов’язки директора департаменту люстрації Міністерства юстиції України.
До цього вона працювала у відділі правового забезпечення та науково-аналітичної роботи цього департаменту. А ще раніше – була помічником народного депутата від Тернопільщини Олега Барни (БПП).
Як відомо, 7 березня Мін’юст вдруге не зміг обрати директора департаменту люстрації, після чого був оголошений новий конкурс.
Сама Анастасія Задорожна закінчила Київський національний університет внутрішніх справ у 2010 році за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист, повідомляє Терен.
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