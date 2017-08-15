Екс-нардеп з Тернополя опублікував фото з весілля. ФОТО

14/08/2017 1
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Екс-голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда опублікував у соцмережі «Фейсбук» фото із свого весілля з Наталією Дубас. До слова, для 46-річного політика це вже третій шлюб.

Світлину із дня розпису заступник міського голови Івано-Франківська Олексій Кайда розмістив сьогодні на своїй сторінці у ФБ з підписом: «Для тих, хто чекав фотографії!». На ній – молода пара, яка, помітно, ретельно готувалася до цієї важливої дати: одяг молодят пошитий на замовлення, виконаний в одному стилі, в блакитній гаммі, з чорним українським орнаментом на рукавах.

Як повідомляє сайт «Тернополяни», пара побралася наприкінці липня. Обраниця Олексія Кайди – 33-річна начальник відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Тернопільської обласної ради Наталія Дубас.

Заступник міського голови Івано-Франківська Олексій Кайда у листопаді минулого року розлучився з олімпійською чемпіонкою Оленою Підгрушною, яка була його другою дружиною. Спільних дітей за три роки подружнього життя вони не мали. Від першого шлюбу з Окcaною Бaгнюк-Кaйдою, який тривав 18 років, у політика є 20-річний син Богодар.

 

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Коментарі (1)

Ліда

15/08/2017

а женишок ще той….

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