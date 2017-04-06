Екс-нардеп з Тернопільщини знявся у фільмі про Петлюру. ФОТО

06/04/2017 Розмір тексту:

Колишній народний депутат Михайло Ратушний знявся у фільмі про Симона Петлюру.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

“Доцільно внести, нарешті, яснісь із вчорашньою оранкою, кіньми і полем. Тим більше – нас розконспірували -)

На студії Довженка, під керівництвом талановитого Олеся Янчука (Голод-33, Нескорений, Залізна Сотня, Владика Андрей та інші) – розпочались зйомки фільму про Симона Петлюру під умовною назвою “Таємний щоденник Симона Петлюри”.

Так як я один із небагатьох, хто в дитинстві ходив за плугом і знаю з якого боку підійти до коня -) мені запропонували епізодичну роль галицького селянина, котрий оре поле, коли війська Директорії покидають Велику Україну і переходять Збруч…

Що хочу сказати із побаченого. Фільм, як інші фільми Янчука, обіцяє бути пізнавальним і цікавим… Актори бомбажні ! Чого варті лише Петлюра, Виниченко, Троцький, французи….

Грошей катастрофічно бракує. Виділено, лише, 25 млн. гривень і потрібно буде залучати кошти спонсорів і діаспори, якщо хочемо, щоб стрічка побачила світ в 100 роковини Української Революції.

Про себе.

Не збираюсь міняти професію і ставати актором -), але побачивши із середини, як робиться кіно – зрозумів що це тяжка і серйозна робота…

Фото інших акторів із знімального майданчика, без дозволу режисера, не виставляю, але як і всі ми з нетерпінням чекатиму виходу Петлюри на екрани”, – написав Михайло Ратушний.