Екс-нардеп з Тернопільщини отримав “жирну” посаду на Закарпатті

08/03/2017 Розмір тексту:

6 березня Голова Держаудитслужби України Лідія Гаврилова представила закарпатським державним аудиторам та фінансовим інспекторам нового начальника Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області Володимира Бойка.

Володимир Богданович Бойко народився 16 лютого 1985 року. Має вищу освіту. Працював на керівних посадах у приватних структурах та громадських організаціях . Народний депутат України VII скликання (Із 12 грудня 2012 року до 27 листопада 2014 року ).

Очолював підкомітет з питань Регламенту Верховної Ради України та парламентських процедур Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.

У 2015 році мобілізований у Збройні сили України. Проходив службу у складі 27-ї реактивної артилерійської бригади в зоні проведення АТО. З 2016 року до нині працював в структурі Держаудитслужби України, заступником начальника управління – начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, повідомляє сайт ternopil.te.ua.