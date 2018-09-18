Екс-керівнику обласного телебачення знайшли посаду

Відомо, що з 2001 року по 2015 рік він очолював Тернопільську обласну державну телерадіокомпанію, а згодом – Тернопільську філію Національної телекомпанії України та, до 2017 року, філію Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Народився Роман Заяць в 1957 році на Львівщині, повідомляють Тернополяни.

Вищу журналістську освіту здобу в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка.

Працював редактором головної редакції радіоінформації Держтелерадіо УРСР (1983-1986), власним кореспондентом Держтелерадіо УРСР (1986-1992) по Тернопільській області, згодом власним кореспондентом Державної телерадіомовної компанії України (1992-1995) по Тернопільській області. З 1995 року по 2001 рік – кореспондент ТВО “Українські телевізійні новини” Національної телекомпанії України.

У 2002 році отримав почесне звання “Заслужений журналіст України”.

Посада виконавчого секретаря Тернопільської обласної організації Національної спілки журналістів України залишалася вакантною після смерті у серпні 2018 року Богдана Гарасимчука.