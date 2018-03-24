Екс-голова Тернопільської ОДА розповів, за скільки на чорному ринку можна придбати автомат

24/03/2018 Розмір тексту:

На чорному ринку можна купити автомат за $50, а гранати оптом – по $100.

Про це розповів колишній голова Львівської та Тернопільської облдержадміністрацій, генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк в ефірі програми “Бацман” головного редактора видання “Гордон” Олесі Бацман на каналі “112 Україна“.

Він зазначив, що на чорному ринку зброї зараз відбуваються “жахливі речі”.

“Я можу керуватися тільки чутками – правоохоронці знають краще, тому що відповідно до чинного законодавства, вони мають право здійснювати оперативну закупівлю. Купують гранату, ціна якої зараз доходить до $100… оптом беруть”, – сказав Цимбалюк.

При цьому він додав, що вартість зброї залежить від того, хто її купує і на якому ринку.

“Уже й автомати, вибачте, по $50. Про що це говорить? Що правоохоронці повинні здійснювати оперативні закупівлі і виявляти цих людей”, – заявив Цимбалюк.

На його думку, це проблема реформування, “тому що втрачено все”.

“ДАІ, яку ми роками критикували… але колись були пости і перевіряли хоча б те, що вивозиться з зони АТО. Зараз нічого не контролюють – всі дороги відкриті. Ми говоримо про загальний рівень злочинності, але що коїться на дорогах? Людей гине більше, ніж на фронті. Зараз обмежили швидкість в населених пунктах. А хто контролює? В державі жодного сертифікованого приладу для вимірювання швидкості… Чотири роки реформ… Про що ми говоримо? Я веду до того, що влада повинна чітко сказати: скільки ще будуть тривати реформи. Чи є план дій? Якщо щось не вийшло, ми повинні це визнати, покарати або притягнути до відповідальності винних і усувати недоліки… А у нас все добре, все красиво”, – сказав Цимбалюк.

Джерело: Гордон