Екологи з’ясували, чи може загинути риба у тернопільському ставі через брак кисню

21/02/2017 Розмір тексту:

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області 20 лютого провела вимірювання вмісту розчиненого кисню у тернопільському ставі та горішньо-івачівському водосховищі.

Як повідомляє прес-служба ДЕІ, постійний контроль вмісту розчиненого кисню у водоймах області проводиться з метою недопущення загострення рибогосподарської ситуації і загибелі риби.

Результати проведених вимірювань продемонстрували, що концентрація розчиненого кисню у всіх точках відбору проб вище критичної норми (4 мг/дм3) і знаходиться у межах 5,1-12,7 мг/дм3. Фактів замору риби не встановлено.