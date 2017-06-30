Екологи підрахували збитки від зливу нечистот у тернопільський став

30/06/2017 Розмір тексту:

Самовільний скид неочищених стічних вод у Тернопільський став зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у ході оперативної перевірки відповідної інформації у ЗМІ.

Під час обстеження відібрано проби неочищених стічних вод з колектора р. Рудка та води поза його межами. Результати вимірювань показали, що якість води у ставі у місці впадіння колектора погіршується, повідомляють у Держекоінспекції.

Збитки, завдані довкіллю внаслідок скиду, склали 61,424 тис. грн.

Повторним обстеженням 8 червня інспекцією встановлено, що скид неочищених зворотних вод призупинено.

Матеріали обстеження передано до Тернопільського відділу ГУНП в Тернопільській області.