- фільми в кінотеатрах України
Екологи підрахували збитки від зливу нечистот у тернопільський став
30/06/2017 0
Розмір тексту:
Самовільний скид неочищених стічних вод у Тернопільський став зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у ході оперативної перевірки відповідної інформації у ЗМІ.
Під час обстеження відібрано проби неочищених стічних вод з колектора р. Рудка та води поза його межами. Результати вимірювань показали, що якість води у ставі у місці впадіння колектора погіршується, повідомляють у Держекоінспекції.
Збитки, завдані довкіллю внаслідок скиду, склали 61,424 тис. грн.
Повторним обстеженням 8 червня інспекцією встановлено, що скид неочищених зворотних вод призупинено.
Матеріали обстеження передано до Тернопільського відділу ГУНП в Тернопільській області.
Додати свій коментар
Головні новини
- На Тернопільщині через е-декларацію будуть судити майстра лісу
- Якийсь тернопільський товстосум обзавівся шикарним транспортом. ВІДЕО
- Екологи підрахували збитки від зливу нечистот у тернопільський став
- Про нову поліцію, хакерів та жест Надії Савченко: хроніка тижня від “За Збручем”
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...