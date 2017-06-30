Екологи підрахували збитки від зливу нечистот у тернопільський став

30/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Самовільний скид неочищених стічних вод у Тернопільський став зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області  у ході оперативної перевірки відповідної інформації у ЗМІ.

Під час обстеження відібрано проби неочищених стічних вод з колектора р. Рудка та води поза його межами. Результати вимірювань показали, що якість води у ставі у місці впадіння колектора погіршується, повідомляють у Держекоінспекції.

Збитки, завдані довкіллю внаслідок скиду, склали 61,424 тис. грн.

Повторним обстеженням 8 червня інспекцією встановлено, що скид неочищених зворотних вод призупинено.

Матеріали обстеження передано до Тернопільського відділу ГУНП в Тернопільській області.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати цього літа?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,286 / 9.94m