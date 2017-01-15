Екологи б’ють на сполох: тернопільський став необхідно негайно рятувати

15/01/2017 Розмір тексту:

Тернопільському ставу загрожує екологічна катастрофа. Екологи вважають, якщо цього року не вжити відповідних заходів, став можна втратити. Проблема полягає у серйозній забрудненості водойми.

Екологи наполягають на необхідності очищення водойми. Однак забруднення не єдина проблема Тернопільського ставу.

«Щоб врятувати став, до вирішення проблеми треба підходити комплексно. Ми пам’ятаємо, що Тернопільському ставу стільки років як і самому місту. Дуже шкода, що за час свого існування Тернопільський став так і не став повноцінним об’єктом туристичної інфраструктури міста, а також втратив своє господарське значення. Однією з ознак забрудненості ставу є водорості, які цвітуть влітку. Також проблемою є стічні води, які потрапляють до ставу. І також необхідно впорядкувати прибережні території ставу», – відзначає краєзнавець Тарас Циклиняк.

Тернопільські науковці пропонують реальний план порятунку ставу. «Насамперед необхідна оптимізація водозливних і каналізаційних колекторів, впорядкування зон відпочинку та пляжів, фільтрація води, яка потрапляє у став, вилучення з неї шкідливих домішок. Коли зменшиться органічного забруднення, поменшає і частка синьо-зелених водоростей, які викликають «цвітіння води». Першим етапом програми – є оцінка процесів самоочисної здатності екосистеми ставу. Другий етап – інженерні та гідротехнічні заходи і третій етап – це гідробіологічні заходи», – пояснює доктор біологічних наук, професор Василь Грубінко.

Науковці сподіваються, що водойму врятувати вдасться, якщо буде реалізовано прийняту міською радою програму порятунку.