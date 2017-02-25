Екологи б’ють на сполох: родючі чорноземи Тернопільщини псують хімікатами

24/02/2017 1
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Забруднення річок, вирубування лісів, незаконне видобування корисних копалин, стихійні сміттєзвалища – це лише частина екологічних проблем на Тернопільщині. Екологів особливо хвилює псування ґрунтів пестицидами, мінеральними добривами та промисловими відходами.

Численні протоколи, приписи і штрафи не впливають на порушників. Вони продовжують вивозити відходи на стихійні сміттєзвалища або викидати їх у річки. Через недосконале законодавство екологічна інспекція не має достатнього впливу на злочинців екології.

«Причиною забруднення земель хімічними речовинами є недотримання правил транспортування, зберігання та застосування пестицидів та агрохімікатів у народному господарстві. В період масових обробок сільськогосподарських угідь пестицидами та іншими отрутохімікати поступає маса дзвінків і маса скарг на те, що населення страждає від цієї ситуації. Деякі випадки вдається встановити на місці. І є проблема в тому, що сільськогосподарські підприємства зберігають мінеральні добрива на відкритому ґрунті, розвантажувальні роботи проводяться з порушеннями», – каже перший заступник начальника державної екологічної інспекції в області Юрій Рослий.

Відтак екологи просять аграріїв дотримуватися вимог при використанні мінеральних добрив і отрутохімікатів. Будь-які порушення погіршують навколишнє середовище та призводять до невиправних наслідків.

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Коментарі (1)

Артур Коваль

25/02/2017

Екологи наші, звичайно, херню говорять. Згідно правил Євросоюзу: Добрива мінеральні азотної групи (карбамід, селітра вапнякова і аміачна, сульфат амонію) не мають ніякого токсичного впливу на повітря і ґрунти, якщо вони не промиваються ( тобто знаходяться в водостійким тарі) та віддалені від водойм. Решту обмежень на зберігання немає – в Європі. А ми (Україна і СНГ) живемо ще за правилами неписаними союзом… то і виникає всяке нездорове бачення проблеми- там де її немає.

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