Екологи б’ють на сполох: Річки та ставки Тернопільщини забруднені нечистотами

10/02/2017 Розмір тексту:

Проблема стічних вод загострюється на Тернопільщині. У більшості населених пунктів краю не має очисних споруд. Відтак промислові стічні води потрапляють у річки та озера краю. Це призводить до збільшення концентрації забруднюючих речовин та погіршення якості води.

Очисні споруди працюють лише у кількох населених пунктах краю, у більшій частині регіону обладнання застаріле, потребує модернізації та значних капіталовкладень.

«Однією з основних екологічних проблем в області є скид забруднених промислових відходів у водні об’єкти. Минулого року у водні об’єкти краю потрапило понад сімдесят мільйонів кубічних метрів стічних вод. Це зумовлює підвищення концентрації забруднюючих речовин та погіршує якість води, в тому числі питної. Основною проблемою є майже повна відсутність в населених пунктах очисних споруд, які майже всі морально застарілі, енергозатратні та знаходяться у неробочому стані. Правда, минулого року було відновлено роботу очисних у Хоросткові, Збаражі, Бережанах, Шумську, завершуються роботи з модернізації очисних у Підгайцях. Також в деяких інших населених пунктах краю запланована реконструкція очисних. Сподіваємося, що це дасть результат, будемо мати більш чисті річки та ставки. Також проблема є в селах і селищах, де відсутня система централізованого водопостачання та водовідведення, зворотні води виливаються у річки, придорожні лісосмуги. Щорічною проблемою залишається сезонне спалювання природних залишків. Це суттєво погіршує стан навколишнього середовища», – розповідає перший заступник начальника державної екологічної інспекції в області Юрій Рослий.

На законодавчому рівні планується посилити відповідальність за забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами та сміттям. Штрафи зростуть вже цієї весни.