Е-декларування: суддівська сім’я з Тернополя володіє десятьма земельними ділянками і трьома будинками

03/05/2017 Розмір тексту:

Сім’я суддів Апеляційного суду Тернопільської області Ігор Козак, який донедавна був заступником голови суду апеляційної інстанції, а тепер перебуває у відставці, та його дружина – Людмила Галіян, яка працює суддею судової палати у кримінальних справах, задекларувала 10 земельних ділянок, три житлових будинки та три автомобілі.

Так, судячи із декларації про доходи за 2016 рік, Людмила Галіян (на фото у центрі) є власницею житлового будинку площею 234,60 кв. м у Великих Гаях Тернопільського району, співвласницею квартири площею 49,20 кв. м у Тернополі, двох земельних ділянок площами 520 кв. м та 234 кв. м у Великих Гаях та земельної ділянки площею 1112 кв. м у Білокриниці Кременецького району.

Що ж стосується її чоловіка, то він володіє житловим будинком площею 166,40 кв. м у селі Татарів (Яремче) Івано-Франківської області, житловим будинком площею 98,10 кв. м у Волиці Самбірського району Львівської області, гаражем площею 18,80 кв. м у Тернополі, двома земельними ділянками площами 1097 кв. м та 169 кв. м у Татарові, земельною ділянкою площею 1112 кв. м у Білокриниці, земельною ділянкою площею 1000 кв. м у селі Чернихівці Збаразького району, земельною ділянкою площею 1500 кв. м у селі Губин Бучацького району, земельною ділянкою площею 2018 кв. м у селі Чернелів-Руський Тернопільського району та земельною ділянкою площею 1121 кв. м у Волиці Львівської області.

Суддя Людмила Галіян їздить на автівці «Suzuki Grand Vitara», а от її чоловік заробив на два досить недешеві автомобілі «Chevrolet-Lacetti» та «Suzuki Grand Vitara».

А тепер найцікавіше – доходи, адже за рік сім’я Козак-Галіян заробила чимало. Загалом за 2016 рік їхній сукупний дохід склав майже мільйон гривень – 936 тис. 516 грн. З них – 299 тис. 156 грн. – зарплата Людмили Галіян, 198 тис. 176 грн. – позика, 339 тис. 417 грн. – зарплата її чоловіка, 87 тис. 120 грн. – вихідна допомога та 12 тис. 647 грн. – грошове утримання судді у відставці або ж іншими словами – пенсія.

Джерело: Галас