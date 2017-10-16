22-річна донька відомого бізнесмена стала учасником аварії, в якій загинув ветеран АТО

14/10/2017 Розмір тексту:

6 жовтня, близько 17.00, поблизу села Підлісці на Кременеччині не розминулися два автомобілі — «Москвич АЗЛК-2140» та Volkswagen Touareg.

У результаті ДТП загинули водій «Москвича» 28-річний Сергій Цирульніков та двоє його пасажирів 39-річний Андрій Антонюк та 23-річний Ігор Мазурчук. Троє чоловіків — мешканці села Великі Млинівці. За попередньою інформацією поліції, водій легкового автомобіля виїхав на проїжджу частину дороги з правого узбіччя та зіткнувся з позашляховиком. Картина була жахлива: «Москвич» розтяло навпіл, вщент зім’явши салон… Пасажири «Москвича» загинули на місці, а Сергія швидка доправила до лікарні, та, на жаль, врятувати його життя не вдалося. У нього були важкі травми — закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом гомілки.

За кермом Volkswagen Touareg, як повідомляє «НОВА…», була 22-річна донька відомого бізнесмена з Почаєва Івана Боцюка. Водійка теж отримала травми — закриту черепно-мозкову травму та скальповану рану голови.

Загиблих у ДТП поховали у неділю, 8 жовтня. Сергій Цирульніков — учасник АТО. В останню путь його провели побратими з Кременеччини. Прикро, але не було на похороні ні районного керівництва, ні представників військкомату. У Сергія залишився п’ятирічний син Іванко та дружина Дарина.

— Сергій пішов на війну в період найзапекліших боїв — у серпні 2014-го року, повернувся додому в листопаді 2015-го, — розповів його брат Петро. — Воював на Луганщині, мало розповідав нам про все, через що пройшов і що пережив, ми навіть не знаємо, в якій саме бригаді ніс службу. Був поранений, якийсь час лікувався в госпіталі. До війни працював на цукровому заводі в Дубні, ще раніше — на швидкій у Кременці. Наш тато теж був водієм швидкої, після його смерті Сергій пішов на його місце. У брата чималий водійський досвід — працював водієм вантажівки КрАЗ в Дубні, водієм КамАЗа на Кременецькому цукровому заводі, пів останнього року їздив фурами до Білорусі та Польщі. Був постійно за кермом… Не розумію, що могло статися… Пройшов гарячі точки, а загинув неподалік дому. Аварія сталася біля виїзду з нашого села на центральну дорогу Кременець-Почаїв. Мені зателефонували і сказали, що брат у реанімації… Поки що не знаємо, що стало причиною ДТП, не відомо і те, чи Сергій виїжджав із села, чи в’їжджав.

— Того дня Сергій щось робив біля авто, мав завезти комусь гроші за скати, — згадує його мати пані Надія. — «Ходи поїж борщу!» — просила я його. «Зараз, тільки завезу гроші. Я вас дуже люблю, мамо!» — сказав, ніби прощався. Не знаю, де він підібрав Ігоря та Андрія — це його друзі, так разом вони й пішли в інший світ…

Підтримує нині родину загиблого Сергія Цирульнікова голова Кременецької Спілки учасників АТО Іван Білосевич. Разом із побратимами він триматиме під контролем розслідування ДТП.

— Наразі чекаємо на висновки слідства, але важливо, щоб усі експертизи були проведені чесно і об’єктивно. Можливо, щось хлопці порушили, але свідки розповідають, що водійка мчала на шаленій швидкості, про це свідчить сила удару, а там пішохідний перехід, зупинка… Після аварії водійка вийшла з авто, потицяла пальцями і поїхала. Кажуть, за кілька днів до аварії батько купив їй того позашляховика, тож вона гасала ним. Громада дуже обурена аварією, всі розуміють, що заможна водійка намагатиметься уникнути відповідальності за ДТП, тому будемо стежити за розслідуванням, — зазначив Іван Білосевич.