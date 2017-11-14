Диво дивне: на ринку подешевшали овочі та фрукти. ВІДЕО

14/11/2017 Розмір тексту:

Овочі та фрукти у Тернополі подешевшали за останній тиждень. Цвітна капуста зменшилась у ціні на 50%, помідори 18-20%. У чому причина і чого чекати далі?

Кілька тижнів тому ціни на овочі і фрукти на тернопільських ринках інтенсивно зростали і вже в середині жовтня досягли рекордно високих показників, йдеться в сюжеті TV-4. Це дуже негативно вплинуло на продаж товару, тому вже в останній тиждень жовтня продавці вимушені були знижувати ціни, розповідає продавець овочів та фруктів пані Оксана.

Найстрімкіше падала ціна на цвітну капусту, яка за тиждень подешевшала майже на 50%. Станом на сьогодні, на гуртових ринках країни капусту пропонують за ціною 5-8 грн за кг. У порівнянні з минулим роком, цвітна капуста в Тернополі подешевшала майже в 2 рази. На 18-20% також знизились у ціні помідори, які сьогодні на ринку Тернополя пропонуються за ціною 20 грн/кг.

– Помідора – така ціна була на них, трохи завелика. Для наших людей, для нашого кошелька, шо люди мають ту пенсію, ту зарплату, то вона дійсно завелика була, – розказує продавець фруктів та овочів Оксана Волянська.

А от ціни на огірки, за словами пані Оксани, підвищились з 30-35 грн/кг до 50-55 грн/кг.

Ще активніше падали ціни на вітчизняні фрукти. Яблуко впродовж місяця знов подешевшало на 20%, більшість його сортів сьогодні можна купити по 9-11 грн/кг, груша стала дешевшою на 16% і сьогодні пропонується по 15-18 грн/кг. Виноград не змінився в ціні, а от слива продовжувала дорожчати. Цього тижня ціна на сливу в Тернополі зросла на 15% і перебуває на рівні 15-17 грн/кг.

Ціни будуть коливатися в залежності від сезонних розпродажів.