Дивну жінку знайшли за слідами на снігу

19/01/2017 Розмір тексту:

Про крадіжку електричних подовжувачів, труб, драбини та кухонних чугунних блят із заявою до Заліщицького відділення поліції повідомив житель смт. Товсте.

Чоловік каже, що речі зникли з нежилого будинку його батьків. Сам він мешкає по сусідству. 15 січня заходив до хати і там все було гаразд, а вже 18 січня помітив крадіжку.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Гожія, на місце злочину виїжджала група швидкого реагування. Правоохоронці біля хати виявили сліди, які привели до сусіднього помешкання пенсіонерки, 1964 року народження.

Жінка, побачивши людей у формі, закрилася всередині і відмовляється спілкуватися з поліцейськими та пускати їх.

Андрій Гожій каже, що вони звернулися з клопотанням на проведення обшуку до суду. Підозрювана раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла, але сусіди стверджують, що жінка, мабуть хворіє, бо поводиться дивно.

Даний факт внесений в ЄРДР за статтею 185 частина 3 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Триває слідство.