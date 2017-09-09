Дива правосуддя: депутата облради за хабар у 30000 оштрафували “аж” на 850 гривень

08/09/2017 Розмір тексту:

Вищий спеціалізований суд України погодився із позицією прокуратури та задовольнив скаргу прокурора і скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді у справі щодо колишнього директора комунального підприємства облради.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, 31 липня 2015 року депутат облради, директор комунального підприємства схилив місцевого підприємця передати через нього неправомірну вигоду у сумі 30000 грн службовим особам міськради. За цю суму підприємцю обіцяли безперешкодну діяльність та сприяння у подальшому фінансуванні робіт на виконання договорів підряду з утеплення приміщень. Того ж дня посадовець отримав обіцяні кошти та був затриманий правоохоронцями.

Суд першої інстанції визнав винним чиновника за ч. 1 ст.190 (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), та за ч. 4 ст.27, ч.2 ст.15 (замах), ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області вирок суду першої інстанції змінено, дії посадовця перекваліфіковано як замах на шахрайство і призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становило 850 грн, і звільнено від його сплати. Також, цією ухвалою скасовано вирок в частині щодо підбурення до наданння неправомірної вигоди службовій особі і провадження у цій частині закрито.

Прокуратура Тернопільської області подала касаційну скаргу, з доводами якої погодились у Вищому спеціалізованому суді України. Отож, відбудеться новий судовий розгляд справи екс-керівника комунального підприємства.