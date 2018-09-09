Дитина здорова, поки не починають літати літаки над хатами: на Тернопільщині селяни скаржаться на фермерів. ВІДЕО
Жителі кількох населених пунктів кажуть, їхній стан різко погіршується, коли йде обробка полів з літаків.
Селяни Залісців, що на Тернопільщині, впевнені – їх систематично труять аграрії, бризкаючи з неба навколишні поля. Власну боротьбу з тамтешнім агропідприємством розпочала мама 6-річної дівчинки, яка знепритомніла просто дорогою зі школи. Мама певна – дитина занедужала якраз після обробки полів, йдеться у сюжеті ТСН.
Сильний головний біль та нудота вклали дитину на лікарняне ліжко.
“Інтоксикація якась ішла, звідки — я не знаю цього”, – каже в.о. головного лікаря Вишнівецької районної лікарні Сергій Яковлєв і не виключає, що такі наслідки можуть бути і від обприскування полів.
Маленька Ніна ледь дошкандибала додому — їй просто на вулиці стало зле.
“Моя дитина здорова, поки не починають літати літаки над хатами. Вона лежала така аж жовта на лиці, і так лежить, і так як в неї очі почали закочуватися”, – розповідає матір Ніна Сенчишин.
На сусідньому ліжку ставлять крапельницю 14-річній Катрусі. У неї ГРВІ, кажуть медики. Але Катя певна — її горло болить через обприскування полів. Вона живе у селі, яке розташоване недалеко від Ніниного.
Селяни Залісців навіть не знають, хто саме орендує їхні землі. Бо поля навколо села поділили між собою кілька аграрних підприємств.
Але хто з неба надсилає їм отруйні дощі, селянам невтямки. Плутаються у версіях навіть у сільській раді.
Мама Ніна вирішила провести власне розслідування. Привела ТСН до односельчанки, яка працює на одному з цих агропідприємств – вона розповідає, хто обробляє поля.
В офісі цього агропідприємства мама Ніна слів не добирає: “Передайте тим своїм — хай перестануть бризкати, бо вбризкаю так, що мало не покажеться!”
Менеджери виправдовуються — соняшникові поля у ці дні кропили, але не під Залісцями.
Маленьку Ніну чекає ще тижневе лікування у лікарні. Потому медики радять не випускати дитину на двір та зачиняти вікна, коли знову кропитимуть поля навколо села. Мама Ніна ж вирішила – ще один такий інцидент, і піде шукати винних вже не одна, а з поліцією.
Кореспондент ТСН Світлана Павук
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