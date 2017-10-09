Дитина заходилася від плачу: батьки залишили півторарічного хлопчика у зачиненому автомобілі

09/10/2017 Розмір тексту:

Про те, що півторарічний хлопчик більше години плаче в зачиненому в автомобілі на вулиці Тарнавського інспекторам повідомила тернополянка. Подія трапилася 8 жовтня, близько 17-ї години. Патрульні оперативно прибули за викликом.

«Ми почали розшукувати батьків, думали, може живуть в сусідніх будинках, але марно. Вже навіть хотіли розбити скло, щоб відімкнути двері, несила було дивитися, але боялися поранити хлопчика. Розрадити дитину було неможливо, він заходився від плачу. У той час як почали набирати номер рятувальників, надійшли батьки. Вони навіть не усвідомлювали своєї провини, мовляв, нічого страшного не сталося… Дитина спала, а вони не хотіли його будити, а тим часом самі пішли до магазину», – розповідає патрульна Алла.