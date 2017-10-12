Дитина викликала патрульних, бо п’яний батько ображав матір

12/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі патрульні оштрафували громадянина, який вчиняв сімейний скандал.

10 жовтня, близько 22-ї години, отримали повідомлення про сімейну сварку на вулиці Лесі Українки. Син повідомив, що батько повернувся додому нетверезим та влаштовує сварку, ображає матір.

У квартирі інспектори виявили тернополянина, який поводив себе агресивно. Чоловіка відвезли до відділу поліції, де склали адміністративні матеріали за ст. 173-2 (Вчинення насильства в сім’ї).