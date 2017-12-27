Дирекція школи у Тернополі подякувала Ігорю Гуді за вуличні тренажери

27/12/2017 Розмір тексту:

Дирекція Тернопільської спеціалізованої школи №3 Надія Будій висловила подяку тернопільському благодійнику, керівнику компанії «Креатор-Буд» Ігорю Гуді. Нещодавно поблизу школи встановили вуличні антивандальні тренажери.

Годяться вони і для дорослих, і для школярів.

Як повідомила в себе на сторінці у facebook директор школи Надія Будій, зараз на майданчику біля школи — повнота змісту і форм, завдяки будівельній компанії “Креатор- Буд» та її директору Ігорю Гуді.

Дирекція школи висловила вдячність меценату та працівникам компанії.

За словами Надії Будій — спортивні комплекси і тренажери дуже функціональні.

— Спасибі за турботу про здоров’я наших дітей, — зазначила Надія Будій.

Нагадаємо, це не перші тренажери, які встановили в Тернополі з ініціативи Ігоря Гуди. Схожий майданчик для занять спортом є і на Дальньому пляжі в Тернополі. Тренажери просто неба там встановили навесні цього року, вони користуються популярністю серед любителів здорового способу життя, відпочивальників, активних містян.

— Заняття спортом це не примха і не модний тренд, а необхідність.

Вкладення у здоров’я — це інвестиції у майбутнє. Важливо, щоб наші діти привчались до рухової активності змалечку, — вважає Ігор Гуда.

Меценат традиційно підтримує спортивні заходи в місті та акцентує на тому, що прив’язувати любов до спорту треба з дитинства. Так, Ігор Гуда допомагає спортивним школам, традиційно підтримує змагання з водомоторного спорту, які проводяться щоліта, а також ініціює відкриття майданчиків, де б всі охочі могли тренуватись просто неба.

На фото: директор школи №3 Надія Будій