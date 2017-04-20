Директори тернопільських шкіл будуть охочіше розповідати, на що витрачають бюджетні кошти?

20/04/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Частина директорів тернопільських шкіл не знають, як реагувати на інформаційні запити, які до них надходять  від громадських організацій. Їх або ігнорують або дають відповідь не вчасно, що є порушенням законодавства «Про  доступ до публічної інформації». Про це йшлося під час круглого столу у Тернопільському прес-клубі «Проблеми освіти Тернополя: питання-відповіді».

– Багато директорів шкіл просто не знають, що таке публічна інформація, – говорить Василь Томчишин, представник Центру громадського контролю «Дій!» у Тернополі. – Чому вони повинні надавати цю інформацію, і хто ми такі, що вимагаємо її. Вони нервуються коли ми приходимо і просимо акти виконаних робіт, проведених за кошти з бюджету розвитку. Як громадяни, платники податків, ми маємо право знати, як витрачаються бюджетні кошти, а директори шкіл цього не розуміють.

Присутня на засіданні начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк попросила назвати конкретні випадки порушення законодавства. Відповідь їй дав Володимир Шевченко, регіональний координатор по зв’язках із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області.

– Близько 15 шкіл не надали відповіді на запити і мною було ті всі школи відвідано, – зазначив Володимир Шевченко. – Декого з директорів було запрошено у наш офіс для дачі пояснень, але вони не з’являлися. Вони сприймали  Уповноваженого, як громадську організацію і вважають, що не зобов’язані пояснювати чому не дали відповіді на інформаційні запити. Дехто навіть говорив, що їм кажуть в управлінні не ходити, і нічого не надавати і тому подібне. А деякі директори зацікавлені  у тому, щоб пройти навчання і більше дізнатися про публічну інформацію, і як з нею працювати.

Представниця офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини зазначила, що такі факти є грубим порушенням  законодавства, утім їхня мета – це не покарання, а попередження. Тому запропонувала провести для директорів тернопільських шкіл тренінгу на тему публічної інформації.

– У нас на розгляді в секретаріаті є такі звернення громадян з питань порушення службовими особами, а саме директорами шкіл законодавства про інформацію, зокрема закону України «Про публічну інформацію» і «Про звернення громадян», – сказала Марія Дегтяренко, керівник Управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини. Уповноважені особи секретаріату мають право складати протоколи і притягувати до відповідальності осіб. Але ми бачимо не тільки проблему, а й шляхи її вирішення. Зокрема, наш регіональний координатор зголосився провести навчальні тренінги для директорів шкіл і пояснити, що є саме публічною інформацією, що є закон «Про звернення громадян», які терміни відповіді мають бути, оскільки ми маємо дві проблеми: не надання відповіді у строки передбачені законодавством і не надання відповіді взагалі, що є грубим порушенням законодавства «Про публічну інформацію». Навіть якщо інформація не відноситься до публічної, відповідь повинна бути надана з мотивованою відмовою та роз’ясненням порядку оскарження такої відповіді. Проте, відповіді не надаються. Я пропоную провести навчання директорів шкіл, якщо погоджуєтесь, то складемо план заходів. Ми хочемо зробити тренінги не тільки про те, що таке публічна інформація, а щоб люди розуміли різницю між публічною інформацією та захистом персональних даних і права на звернення, оскільки може початися порушення захисту персональних даних, коли все буде розумітися, як публічна інформація. Це буде профілактика порушень, ми не хочемо притягувати до відповідальності, у нас немає каральної функції, у нас функція – запобігти. Ми можемо посприяти матеріалами і якщо треба я приїду особисто на такий тренінг.

Ольга Похиляк зазначила, що якщо директори самі виявили бажання пройти такий тренінг і в цьому є потреба, то управління освіти і науки посприяє цьому. А Василь Томчишин запропонував організувати просвітній захід у першій половині травня.

Ольга Трач

Фото автора

  • Теги:

Коментарі (1)

Правда

21/04/2017

А школи Є розпорядниками публічної інформації?
Згідно з якою статею ЗУ “Про доступ до публічної інформації”?

Стаття 13. Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

1) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;

4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що для Вас Великдень?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
19 / 0,281 / 9.57m