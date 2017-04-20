Директори тернопільських шкіл будуть охочіше розповідати, на що витрачають бюджетні кошти?

20/04/2017 Розмір тексту:

Частина директорів тернопільських шкіл не знають, як реагувати на інформаційні запити, які до них надходять від громадських організацій. Їх або ігнорують або дають відповідь не вчасно, що є порушенням законодавства «Про доступ до публічної інформації». Про це йшлося під час круглого столу у Тернопільському прес-клубі «Проблеми освіти Тернополя: питання-відповіді».

– Багато директорів шкіл просто не знають, що таке публічна інформація, – говорить Василь Томчишин, представник Центру громадського контролю «Дій!» у Тернополі. – Чому вони повинні надавати цю інформацію, і хто ми такі, що вимагаємо її. Вони нервуються коли ми приходимо і просимо акти виконаних робіт, проведених за кошти з бюджету розвитку. Як громадяни, платники податків, ми маємо право знати, як витрачаються бюджетні кошти, а директори шкіл цього не розуміють.

Присутня на засіданні начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк попросила назвати конкретні випадки порушення законодавства. Відповідь їй дав Володимир Шевченко, регіональний координатор по зв’язках із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області.

– Близько 15 шкіл не надали відповіді на запити і мною було ті всі школи відвідано, – зазначив Володимир Шевченко. – Декого з директорів було запрошено у наш офіс для дачі пояснень, але вони не з’являлися. Вони сприймали Уповноваженого, як громадську організацію і вважають, що не зобов’язані пояснювати чому не дали відповіді на інформаційні запити. Дехто навіть говорив, що їм кажуть в управлінні не ходити, і нічого не надавати і тому подібне. А деякі директори зацікавлені у тому, щоб пройти навчання і більше дізнатися про публічну інформацію, і як з нею працювати.

Представниця офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини зазначила, що такі факти є грубим порушенням законодавства, утім їхня мета – це не покарання, а попередження. Тому запропонувала провести для директорів тернопільських шкіл тренінгу на тему публічної інформації.

– У нас на розгляді в секретаріаті є такі звернення громадян з питань порушення службовими особами, а саме директорами шкіл законодавства про інформацію, зокрема закону України «Про публічну інформацію» і «Про звернення громадян», – сказала Марія Дегтяренко, керівник Управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини. Уповноважені особи секретаріату мають право складати протоколи і притягувати до відповідальності осіб. Але ми бачимо не тільки проблему, а й шляхи її вирішення. Зокрема, наш регіональний координатор зголосився провести навчальні тренінги для директорів шкіл і пояснити, що є саме публічною інформацією, що є закон «Про звернення громадян», які терміни відповіді мають бути, оскільки ми маємо дві проблеми: не надання відповіді у строки передбачені законодавством і не надання відповіді взагалі, що є грубим порушенням законодавства «Про публічну інформацію». Навіть якщо інформація не відноситься до публічної, відповідь повинна бути надана з мотивованою відмовою та роз’ясненням порядку оскарження такої відповіді. Проте, відповіді не надаються. Я пропоную провести навчання директорів шкіл, якщо погоджуєтесь, то складемо план заходів. Ми хочемо зробити тренінги не тільки про те, що таке публічна інформація, а щоб люди розуміли різницю між публічною інформацією та захистом персональних даних і права на звернення, оскільки може початися порушення захисту персональних даних, коли все буде розумітися, як публічна інформація. Це буде профілактика порушень, ми не хочемо притягувати до відповідальності, у нас немає каральної функції, у нас функція – запобігти. Ми можемо посприяти матеріалами і якщо треба я приїду особисто на такий тренінг.

Ольга Похиляк зазначила, що якщо директори самі виявили бажання пройти такий тренінг і в цьому є потреба, то управління освіти і науки посприяє цьому. А Василь Томчишин запропонував організувати просвітній захід у першій половині травня.

Ольга Трач

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