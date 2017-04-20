Директори тернопільських шкіл будуть охочіше розповідати, на що витрачають бюджетні кошти?
Частина директорів тернопільських шкіл не знають, як реагувати на інформаційні запити, які до них надходять від громадських організацій. Їх або ігнорують або дають відповідь не вчасно, що є порушенням законодавства «Про доступ до публічної інформації». Про це йшлося під час круглого столу у Тернопільському прес-клубі «Проблеми освіти Тернополя: питання-відповіді».
– Багато директорів шкіл просто не знають, що таке публічна інформація, – говорить Василь Томчишин, представник Центру громадського контролю «Дій!» у Тернополі. – Чому вони повинні надавати цю інформацію, і хто ми такі, що вимагаємо її. Вони нервуються коли ми приходимо і просимо акти виконаних робіт, проведених за кошти з бюджету розвитку. Як громадяни, платники податків, ми маємо право знати, як витрачаються бюджетні кошти, а директори шкіл цього не розуміють.
Присутня на засіданні начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк попросила назвати конкретні випадки порушення законодавства. Відповідь їй дав Володимир Шевченко, регіональний координатор по зв’язках із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області.
– Близько 15 шкіл не надали відповіді на запити і мною було ті всі школи відвідано, – зазначив Володимир Шевченко. – Декого з директорів було запрошено у наш офіс для дачі пояснень, але вони не з’являлися. Вони сприймали Уповноваженого, як громадську організацію і вважають, що не зобов’язані пояснювати чому не дали відповіді на інформаційні запити. Дехто навіть говорив, що їм кажуть в управлінні не ходити, і нічого не надавати і тому подібне. А деякі директори зацікавлені у тому, щоб пройти навчання і більше дізнатися про публічну інформацію, і як з нею працювати.
Представниця офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини зазначила, що такі факти є грубим порушенням законодавства, утім їхня мета – це не покарання, а попередження. Тому запропонувала провести для директорів тернопільських шкіл тренінгу на тему публічної інформації.
– У нас на розгляді в секретаріаті є такі звернення громадян з питань порушення службовими особами, а саме директорами шкіл законодавства про інформацію, зокрема закону України «Про публічну інформацію» і «Про звернення громадян», – сказала Марія Дегтяренко, керівник Управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини. Уповноважені особи секретаріату мають право складати протоколи і притягувати до відповідальності осіб. Але ми бачимо не тільки проблему, а й шляхи її вирішення. Зокрема, наш регіональний координатор зголосився провести навчальні тренінги для директорів шкіл і пояснити, що є саме публічною інформацією, що є закон «Про звернення громадян», які терміни відповіді мають бути, оскільки ми маємо дві проблеми: не надання відповіді у строки передбачені законодавством і не надання відповіді взагалі, що є грубим порушенням законодавства «Про публічну інформацію». Навіть якщо інформація не відноситься до публічної, відповідь повинна бути надана з мотивованою відмовою та роз’ясненням порядку оскарження такої відповіді. Проте, відповіді не надаються. Я пропоную провести навчання директорів шкіл, якщо погоджуєтесь, то складемо план заходів. Ми хочемо зробити тренінги не тільки про те, що таке публічна інформація, а щоб люди розуміли різницю між публічною інформацією та захистом персональних даних і права на звернення, оскільки може початися порушення захисту персональних даних, коли все буде розумітися, як публічна інформація. Це буде профілактика порушень, ми не хочемо притягувати до відповідальності, у нас немає каральної функції, у нас функція – запобігти. Ми можемо посприяти матеріалами і якщо треба я приїду особисто на такий тренінг.
Ольга Похиляк зазначила, що якщо директори самі виявили бажання пройти такий тренінг і в цьому є потреба, то управління освіти і науки посприяє цьому. А Василь Томчишин запропонував організувати просвітній захід у першій половині травня.
Ольга Трач
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Коментарі (1)
Правда21/04/2017
А школи Є розпорядниками публічної інформації?
Згідно з якою статею ЗУ “Про доступ до публічної інформації”?
Стаття 13. Розпорядники інформації
1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:
1) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання;
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків;
4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.