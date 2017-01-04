Директорів тернопільських шкіл змусять розповісти про все нажите непосильним трудом

04/01/2017 Розмір тексту:

Директори та заступники навчальних закладів міста повинні заповнити електронні декларації.

Новий етап електронного декларування стартував в Україні з 1 січня і триватиме до 1 квітня. Згідно з новими вимогами, окрім чиновників тепер електронні декларації повинні подавати і керівники навчальних закладів державної і комунальної власності. Тобто це стосується директорів та заступників загальноосвітніх шкіл, училищ, а також керівництва вищих навчальних закладів, пише Галас.

Заповнення електронних декларацій керівниками навчальних закладів має на меті публічної показати їхні статки та сприяти викоріненню корупції у галузі освіти.

Нагадаємо, заповнення електронних декларації державними чиновниками та народними депутатами минулого року викликало шок у суспільстві. Зокрема, особливо здивувала велика кількість готівки, яку посадовці тримають вдома.