Директор тернопільського підприємства помер під час марафону у Києві

08/10/2017 Розмір тексту:

Під час марафону у Києві 8 жовтня загинув директор “Тернопільського м’ясокомбінату” Віктор Малюта.

Про це повідомили в прес-службі компанії “Агропродсервіс“.

“Сьогодні передчасно пішов з життя директор “Тернопільського м’ясокомбінату” Віктор Малюта. Життєрадісний та завжди усміхнений, професіонал своєї справи. Любив життя та дбав про своє здоров’я. Але сьогодні, під час змагань з бігу у Києві, серце несподівано зупинилося…

Висловлюємо співчуття дружині, дітям, братові, рідним та близьким, усім, хто знав нашого Віктора Станіславовича.

Нехай Бог прийме його душу у Царство своє”, – йдеться у повідомленні.

Деталі трагічного інциденту у коментарі УНІАН повідомив генеральний менеджер компанії “Run Ukraine”, яка є організатором “Київського міжнародного марафону 2017” (Wizz Air Kyiv City Marathon), Дмитро Черніцький. За його словами, чоловік вперше брав участь у марафоні.

“Він біг дистанцію 10 кілометрів. Це трапилося на 5-му кілометрів, тобто, він навіть півдистанції не здолав. Він вперше брав участь у такому марафоні», – сказав Черніцький. Він розповів, що «чоловікові стало зле, він упав, йому спочатку почали надавати першу допомогу оточуючі бігуни, потім упродовж першої хвилини до нього одразу під’їхали медики-волонтери з мобільної служби “Мед-Хелп” – вони надавали йому допомогу, а потім прибули працівники Червоного Хреста». Але, зазначив Черніцький, коли під’їхала “швидка допомога”, то, на жаль, чоловік вже помер.

Відомо, що рідні померлого чекали його на фініші. “Ми встановили контакт з рідними, поїхали на місце події. Його на фініші чекали дружина, донька та зять”,- додав генеральний менеджер компанії-організатора “Київського міжнародного марафону 2017”.