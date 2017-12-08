Директор “Березілю” пояснив, чому на території палацу культури побудують культурно-мистецький комплекс

Як розповідав директор установи Олег Слободянюк інтернет-виданню Тернополяни, ПК «Березіль» відкритий ще в 1977 році. За цей час на його території, у зв’язку з відсутністю достатньої кількості коштів, практично не проводились капітальні ремонти чи оновлення окремих елементів як самої будівлі, так і окремих її мереж.

– Палац культури «Березіль» об’єкт, який має свою багаторічну історію. Він побудований в 1977 році і на сьогоднішній день вимагає ремонтних та навіть будівельних робіт. В першу чергу мова йде про підпірні стіни, розташовані довкола ПК. Вони потребують термінової реконструкції та підсилення, адже окремі їхні частини за 40 років експлуатації дали тріщини, усадки. Зокрема, частина стіни з лівого боку відхилилась на 15-20 сантиметрів. За попередніми підрахунками реконструкція обійдеться в 3 мільйони 800 тисяч гривень. Однак це ще попередня цифра. Вже коли виготовлятиметься проектно-кошторисна документація, ціна може змінитися. По-друге, декілька років тому ми провели реконструкцію центральних сходів. Але верхню частину ми не зробили за браком коштів. Згідно інвестиційної угоди інвестор зобов’язаний відремонтувати підпірну стіну, вкласти бруківку перед центральним входом у «Березіль». Також інвестор замінить ковролінове покриття концертного залу, а це 1200 метрів квадратних. За попередніми підрахунками це 200-300 тисяч гривень. А ще – замінить оббивку усіх 1000 крісел у концертному залі. Крім того, інвестор зобов’язаний замінити старі силові кабелі, адже 40 років їх ніхто не міняв. Вони вже вижили свій експлуатаційний термін. Вартість відповідних робіт обійшлась би нам у 500-700 тисяч гривень, – пояснює Олег Слободянюк.

Як зазначив директор «Березолю», станом на сьогоднішній день забудовник виконав одне зі зобов’язань, передбачених інвестугодою – замінив кабелі. Тобто вже зараз «Березіль» живиться через нові електромережі. Крім того, ведуться переговори щодо заміни не оббивки крісел у концертному залі, а самих конструкцій на нові (вартість мінімально укомплектованого крісла на сьогодні дорівнює 90-100 доларів).

Інша вагома причина, через яку ПК знайшло інвестора – нераціональне використання ділянки, розташованої за будівлею «Березолю». Вона вже стала місцем зустрічей алкоголіків та наркоманів. Також на службову територію часто приходять неповнолітні для того, аби покурити чи мешканці сусідніх багатоповерхівок, щоб викинути сміття або ж вигуляти домашніх улюбленців.

– Ділянка, відколи був збудований палац культури, ніколи ефективно не використовувалась. Я працюю тут директором вже понад 20 років і кожного року, перед святкуванням Пасхи, ми спільно з працівниками проводимо толоку території «Березолю». Кожного року ми вивозимо 1-3 причепи сміття. Його викидають якраз і мешканці прилеглих багатоповерхівок, які також зробили службову територію місцем для вигулу своїх собак. Більше того, якщо вийти на цю ділянку влітку, можна побачити масу шприців, пляшок. Ділянка за «Березолем» – місце, де збираються алкоголіки, наркомани, які там проводять, якщо можна так сказати, свій вільний час. Ми неодноразово викликали туди правоохоронців, однак, це не допомогло, – розповідає Олег Слободянюк.

За словами директора «Березолю», територія за самим палацом культури є службовою і завжди була закритою для доступу сторонніх людей:

– Будь-яка установа в місті має право загородити свою територію, для того, щоб на неї не проникали сторонні та підозрілі особи. В нас можливості загородити її немає і тому вона мала відкритий доступ. Ця територія використовується лише для того, щоб заїхав технологічний транспорт для вивозу сміття, також – великогабаритний, який забезпечує транспортування апаратури на той чи інший захід. Також, згідно правил пожежної безпеки, цими в’їздами заїжджає транспорт пожежників при тій чи іншій загрозі життю та здоров’ю людей або цілісності самої будівлі, – зазначає Олег Слободянюк.

Нагадаємо, на ділянці, яка знаходиться під постійним користуванням ПК «Березіль», побудують культурно-мистецький центр із паркінгом та житловою добудовою. Згідно експертизи майбутня будівля не зашкодить ні власне «Березолю», ні прилеглим будинкам. Також інвестор здійснюватиме будівництво законним чином, адже має всі відповідні документи, котрі дають право проводити роботи.