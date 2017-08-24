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Директор ліцею на Тернопільщині за хабар відбувся штрафом
24/08/2017 1
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Директора Хоростківського сільськогосподарського ліцею оштрафували за отримання хабара.
Про це редакція 368.media дізналася з вироку Гусятинського райсуду.
Правоохоронці з’ясували, що навесні минулого року директор отримав хабар у вісім тисяч гривень за продаж редукторів вантажівки “КамАЗ”. Натомість покупець обіцяв дати старі деталі.
Після отримання грошей директора затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 КК.
Директор визнав свою провину. Суд оштрафував його на 22,1 тис. гривень.
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Коментарі (1)
Kateruna24/08/2017
Слава нашому продажному Тернополю.ЗА ОСТАНІ Яккілька місяців справа за справою ісе гучніші і смішніші.Вбивство в Вишнівці.П’яна дама на щикарному авто,в якої не права забрали ,а в простого пересічного забрали б давно,ще й штраф гарненький впаяли б ,і директор за хабар який отримав мізерний штраф.Як то кажуть сам п’ю і вас запрошую.Беріть шановні приклад і робіть так само.Ми ж в Європі.То треба ж було стільки зусиль,що б добитись такого успіху(((