Директор ліцею на Тернопільщині за хабар відбувся штрафом

24/08/2017 Розмір тексту:

Директора Хоростківського сільськогосподарського ліцею оштрафували за отримання хабара.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку Гусятинського райсуду.

Правоохоронці з’ясували, що навесні минулого року директор отримав хабар у вісім тисяч гривень за продаж редукторів вантажівки “КамАЗ”. Натомість покупець обіцяв дати старі деталі.

Після отримання грошей директора затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368 КК.

Директор визнав свою провину. Суд оштрафував його на 22,1 тис. гривень.