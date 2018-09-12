Директор фірми “розбазарив” гроші, виділені на ремонт сільської дороги

12/09/2018 Розмір тексту:

Кременецькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом розтрати бюджетних коштів виділених на ремонт автодорожнього комплексу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Під час досудового розслідування з’ясовано, що директор підприємства здійснив розтрату бюджетних коштів, виділених органом місцевого самоврядування на закупівлю піщано-щебеневої суміші та бітуму дорожнього на проведення ремонту дороги в одному із сіл Кременецького району. Внаслідок незаконних дій директора підприємства, органу місцевого самоврядування заподіяно з збитків на загальну суму 177 тис грн. Під час досудового розслідування директором підприємства відшкодовано збитків на суму 29,5 тис грн.

Вироком Кременецького районного суду затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, визнано винним директора підприємства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, яке було ввірене особі) та призначено йому покарання. Також суд задовольнив цивільний позов прокурора та стягнув з обвинуваченого в дохід держави невідшкодовану шкоду в розмірі 147,5 тис грн.