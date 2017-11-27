Директор “Бучачагрохлібпрому” отримав відзнаку від Президента
До Дня працівника сільського господарства директора ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Івана Карачку Президент України Петро Порошенко удостоїв нагороди найвищого ступеня.
За особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові досягнення та багаторічну самовіддану працю Іван Володимирович нагороджений званням «Заслужений працівник сільського господарства України».
Таке привітання із професійним святом Іван Карачка отримав відповідно до Указу Президента України №375/ 2017 “Про відзначення державними нагородами України працівників агропромислового комплексу”.
Разом із почесним і цілком заслуженим званням, Іван Володимирович отримав щирі привітання й від трудового колективу «Бучачагрохлібпром», яке сьогодні є одним із найбільших та найуспішніших підприємств Тернопільщини.
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