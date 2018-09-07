Дипломовані безробітні: для кого на Тернопільщині є вакансії. ВІДЕО

07/09/2018 0
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У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості на півтисячі вакансій більше, ніж зареєстрованих безробітних.

Це пов’язано із тим, що більшість пропозицій – робітничі професії. А на чотири таких вакансії припадає лише один безробітний.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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