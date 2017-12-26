Двоє загиблих і п’ятеро травмованих: “Мерседес” в’їхав у поліцейських і людей, які перебували на місці ДТП. ФОТО

26/12/2017 Розмір тексту:

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди під колесами іншого транспортного засобу опинилися працівники слідчо-оперативної групи та відбулося зіткнення ще двох автомобілів. Один з винуватців автопригоди – втік.

25 грудня о 23:37 на лінію “102” Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими. Під колесами автомобіля MAN на автодорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече, поблизу села Івашківці Збаразького району, загинув чоловік. Потерпілий – мешканець Тернополя, 1961 року народження. Останній вийшов на проїжджу частину дороги. Водій вантажівки каже, що чоловік був у темному одязі, а траса міжнародного значення взагалі не освітлювалася. Свідками даної автопригоди були кермувальник та пасажири з Renault Trafic. Вони зупинилися, викликали поліцію та швидку.

За словами начальника Збаразького відділення поліції Віталія Присяжнюка, на оформлення автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

Під час огляду місця події близько 00:30 трапилася ще одна автопригода. Водій автомобіля Mercedes Sprinter не зауважив, що територія обгороджена та на знаки, які сповіщали про ДТП. В результаті – зіткнувся із автомобілем Renault Trafic, який стояв на узбіччі з свідками автопригоди за участі вантажівки.

Бус знаходився на автодорозі перед автомобілем MAN. Саме в ньому перебував один з працівників поліції і опитував свідків. Слідча оглядала місце ДТП поруч.

Renault від удару за інерцією почав рухатися вперед, збив поліцейську і врізався у службове авто марки ВАЗ-2107. В результаті аварії постраждали пасажири буса. Удар Sprinter (а) став летальним для чоловіка 1989 року народження, який сидів у салоні. Він помер в кареті швидкої допомоги. Ще трьох потерпілих, серед яких неповнолітня дівчинка, доправили до лікарні з забоями та переломами.

Постраждали і правоохоронці. Слідчу бригада швидкої доправила в реанімаційне відділення. У жінки політравма, струс, закритий та відкритий переломи стегнової кістки. Забої отримав і інший правоохоронець, але його не госпіталізовували.

Віталій Присяжнюк каже, що в Mercedes Sprinter спрацювала подушка безпеки. Транспорт зупинився неподалік місця аварії, але водій втік. Проте працівники поліції встановили власника автомобіля. Через три години його знайшли. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Дана автопригода внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ. Долю і водія автомобіля MAN, і Mercedes Sprinter вирішуватиме суд, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.