Двоє тверезих водіїв серед білого дня на широкій дорозі не змогли розминутися. ФОТО

04/05/2017 Розмір тексту:

Порушення правил дорожнього руху стали причиною дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. Третього травня близько 12:00 не розминулися два автомобіля.

На автодорозі Тернопіль-Кременець, неподалік села Шляхтинці, зіткнулися авто ВАЗ-21099 та Citroen Jumper.

За словами слідчих, водій автівки Citroen Jumper, повертаючи ліворуч, почав з’їжджати з головної дороги на другорядну. При цьому кермувальник не переконався в безпеці даного маневру та не пропустив автомобіль ВАЗ. Така неуважність та безпечність спровокувала зіткнення. Вітчизняне авто в’їхало у іномарку.

До лікарні за меддопомогою звернувся водій та пасажир з ВАЗ-21099. Відповідно до попередніх результатів медекспертизи, обидва водії на момент ДТП були тверезими. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.