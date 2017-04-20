Двоє молодиків увірвалися в будинок та жорстоко побили мешканця Підгаєць, бо не поступився дорогою

20/04/2017 0
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Нанесення легких тілесних ушкоджень та порушення недоторканності житла  поліцейські Підгаєччини інкримінують двом молодикам. Нахаби вдерлися до будинку 22-річного жителя райцентру і нанесли йому тілесні ушкодження.

Як з’ясували поліцейські, конфлікт між молодими людьми стався напередодні – банально не розминулися на вулиці. Через деякий час 21-річний підгаєччанин разом з 27-річний жителем села Гайворонка Теребовлянського району вирішили, що кривдникові пробачати не варто, тому дізналися  адресу, за якою мешкає 21-річний житель райцентру, і ввечері навідалися до нього.

Оскільки чоловік дверей не відчинив, то зловмисники вибили їх і накинулися з кулаками на  усіх, хто був у хаті. Дісталося не лише господареві, а його дружині та товаришам, що гостювали.

Самосуд обернувся для зловмисників кримінальним провадженням, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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