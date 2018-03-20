Двоє мешканців Тернопільщини здали на металобрухт… покрівлю ферми
20/03/2018 0
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Хотіли розжитися легкими грішми, а натомість здобули неприємностей із законом двоє жителів Підволочищини.
Чоловіки проникли на територію колишньої ферми та розібрали частину металевої покрівлі приміщення, в якому раніше утримували тварин.
Загалом чоловіки поцупили понад сто кілограмів металевих конструкцій, чим заподіяли шкоди власнику ферми у сім сотень гривень.
Скоєне правоохоронці кваліфікували за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України – Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, повідомляють у поліції.
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