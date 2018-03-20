Двоє мешканців Тернопільщини здали на металобрухт… покрівлю ферми

20/03/2018 Розмір тексту:

Хотіли розжитися легкими грішми, а натомість здобули неприємностей із законом двоє жителів Підволочищини.

Чоловіки проникли на територію колишньої ферми та розібрали частину металевої покрівлі приміщення, в якому раніше утримували тварин.

Загалом чоловіки поцупили понад сто кілограмів металевих конструкцій, чим заподіяли шкоди власнику ферми у сім сотень гривень.

Скоєне правоохоронці кваліфікували за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України – Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, повідомляють у поліції.