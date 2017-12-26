Двоє людей загинули у пожежах на Тернопільщині

26/12/2017 Розмір тексту:

Протягом вихідних, що минули, у пожежах загинули дві людини.

Так, 23 грудня о 14:53 в м. Теребовля на вул. Шевченка,140 виникла пожежа житлового будинку. Вогнем знищено перекриття та покриття будівлі на площі 30 м.кв, речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття будинку на площі 30 м.кв. На місці події виявлено тіло власниці будинку, громадянки 1930 року народження, без ознак життя.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Сума матеріальних збитків встановлюється. Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-12 Управління, під час гасіння врятовано будівлю.

25 грудня о 16:00 в с. Костільники Бучацького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнем пошкоджено постільні приналежності та речі домашнього вжитку. На місці події виявлено тіло власника будинку, громадянина 1961 року народження, без ознак життя.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління. Сума матеріальних збитків встановлюється. Пожежу ліквідовано місцевим населенням, пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння не залучались, повідомляють в Управлінні ДСНС.