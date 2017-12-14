Двоє людей травмувалися в аварії на Злуки

14/12/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась у середу, 13 грудня, близько 21:20 год на проспекті Злуки.

Про це журналісту 0352.ua повідомили у патрульній поліції Тернополя.

За словами правоохоронців, під час автопригоди зіштовхнутись два автомобілі – “BMW” та “Audi”.

Внаслідок ДТП зазнали травм двоє пасажирів, їх госпіталізовано.

Водіїв доправили для проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння.