Двоє людей травмувалися в аварії на Злуки
14/12/2017 0
Розмір тексту:
Аварія трапилась у середу, 13 грудня, близько 21:20 год на проспекті Злуки.
Про це журналісту 0352.ua повідомили у патрульній поліції Тернополя.
За словами правоохоронців, під час автопригоди зіштовхнутись два автомобілі – “BMW” та “Audi”.
Внаслідок ДТП зазнали травм двоє пасажирів, їх госпіталізовано.
Водіїв доправили для проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...