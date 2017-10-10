Двоє керманичів Тернопільщини сьогодні відзначають день народження
09/10/2017 2
Розмір тексту:
Сьогодні, 9 жовтня, відзначають день народження голова Тернопільської ОДА Степан Барна та його заступник Юрій Юрик.
Барна народився у 1979 році в селі Нагірянка Чортківського району. Закінчив історичний факультет Тернопільського педагогічного інституту. Був депутатом облради та народним депутатом України. У квітні 2015 року призначений головою Тернопільської ОДА.
Заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик народився у 1977 році в селі Кобилля Збаразького району. За фахом – вчитель-історик. Свого часу очолював управління у справах сім’ї, молоді та спорту Тернопільської міськради.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (2)
настя лісовська09/10/2017
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!!
настя лісовська09/10/2017
щастя їм та успіхів Гарні молоді керівники