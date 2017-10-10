Двоє керманичів Тернопільщини сьогодні відзначають день народження

09/10/2017 2
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Сьогодні, 9 жовтня, відзначають день народження голова Тернопільської ОДА Степан Барна та його заступник Юрій Юрик.

Барна народився у 1979 році в селі Нагірянка Чортківського району. Закінчив історичний факультет Тернопільського педагогічного інституту. Був депутатом облради та народним депутатом України. У квітні 2015 року призначений головою Тернопільської ОДА.

Заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик народився у 1977 році в селі Кобилля Збаразького району. За фахом – вчитель-історик. Свого часу очолював управління у справах сім’ї, молоді та спорту Тернопільської міськради.

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Коментарі (2)

настя лісовська

09/10/2017

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!!

настя лісовська

09/10/2017

щастя їм та успіхів Гарні молоді керівники

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