Двоє хлопців постраждали в аварії на Тернопільщині

19/10/2017 Розмір тексту:

В травматологічне відділення з закритими переломами та травмами потрапило двоє жителів села Саранчуки Бережанського району.

Два хлопця – двадцяти та п’ятнадцяти років потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Обидвоє були пасажирами автомобіля, який злетів у кювет, повідомляють у поліції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 жовтня о 13:59 на автодорозі Жовнівка-Коржова. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля марки ВАЗ 21093 перебував вісімнадцятилітній уродженець Бережан.

Водій не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки на ділянці із закритим поворотом і як результат – автомобіль опинився в кюветі. Кермувальник за меддопомогою не звертався, а двоє пасажирів госпіталізовані в травматологічне відділення,