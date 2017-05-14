Двоє бовдурів вкрали металевого лелеку, що стояв біля церкви, заради розваги

14/05/2017 Розмір тексту:

Оперативники Тернопільського відділу поліції встановили осіб, причетних до вчинення крадіжки з подвір’я храму, що по вулиці Львівській в обласному центрі. Металевий виріб у вигляді лелеки поцупили двоє молодих тернополян.

Крадіжка сталася минулими вихідними. Як встановили поліцейські, молоді люди поверталися з відпочинку. На подвір’ї церкви вирішили перепочити. Тоді 20-річному тернополянину та його 18-річному товаришеві й пригледілася металева конструкція у вигляді лелеки. Молодики витягнули її і взяли з собою. Як тепер запевняють, вирішили похуліганити. Про наслідки таких дій не подумали.

Молодиків з краденою металевою лелекою помітила одна з парафіянок церкви, вона стала соромити молодих людей, і просила поставити на місце те, що їм не належить. Та хлопці нагрубили жінці, а коли почули, що та збирається викликати поліцію, втекли.

– Такі злочини належать до контрольних і викликають суспільний резонанс, – розповів начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. – Одразу нам вдалося розшукати краденого металевого лелеку – його зловмисники викинули на території економічного вишу. А через декілька днів оперативним шляхом вийшли і на осіб підозрюваних. Молоді люди у скоєному зізналися. Кримінальне провадження розпочато за статтею 185 КК.

Парафіяни та священики церкви вдячні поліцейським за добру службу, зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області.